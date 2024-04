Divulgação Convidados conferiram o encontro em espaço carioca





A noite de estreia da 10ª temporada da minissérie "REIS - A Decadência" foi realmente um evento digno da realeza. A convite do ator Henrique Camargo, o elenco da Record acompanhou a exibição do 1º capítulo na casa de festas Espaço Barra, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Às 21h, quando o episódio começou em um telão de LED de cinco metros, o salão emudeceu e todos os olhares voltados para as cenas, nem precisa dizer que a emoção tomou conta.



E quem disse que os convidados foram somente os atores do elenco da série? Novos e veteranos atores da TV Record estavam em sintonia total, a alegria reinou o ambiente.



A decoração ficou a cargo da decoradora Geórgia Bianka, que providenciou tapetes e almofadas para melhor acomodar os convidados, além de mesas redondas com toalhas nas cores pretas e muitas velas; era tudo um luxo só! Para complementar, a agência Weeventos preparou no hall de entrada um backdrop de 10 metros, com a foto dos protagonistas. Um charme a parte ficou por conta do trono medieval de rei, posicionado logo na entrada, onde os artistas faziam questão de sentar para fazer as fotos, onde todos se sentiam soberanos.

Após a exibição, o anfitrião Henrique Camargo convidou todos para uma festa que se estendeu noite adentro. O buffet foi oferecido pela Câliner e pelo próprio Espaço Barra. Para animar, o DJ Ed Vieira e Guto Sax abriram a pista Paris, toda de Led, medindo 5x3, que contou com a participação do DJ Ed Vieira com Gutto Sax e para encerrar DJ Izzy.

O público irá revisitar a história de Salomão em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores e ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase - A Decadência.

A noite foi toda preparada em parceria com a Weeventos, dos empresários Leco Biagioni, Thiago Waltz e Douglas Monjardin, e a assessora de imagem Bianca Barboza, da Criativa Imagem.