Divulgação Banda Traia Véia é destaque nas plataformas digitais





O grupo sertanejo Traia Véia comemora o sucesso de seu mais recente single, "Equivocada", parceria com o cantor Gusttavo Lima. O hit lidera o ranking das rádios no Brasil e também está em alta no YouTube e nas plataformas de música.

A música em questão faz parte do DVD "Lado A Lado B", gravado no espaço Vibra São Paulo.



Com sua fusão única de tradição e modernidade, o grupo trouxe uma nova energia ao cenário sertanejo com a nova faixa. A canção conquistou o público e conquistou o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil. No Youtube alcançou mais de 10 milhões de plays e mais de 7 milhões de reproduções no Spotify com apenas um mês de estreia.

O DVD "Lado A Lado B", que inclui a performance de "Equivocada" e outras faixas, é uma celebração da história da música sertaneja que combina tradição e inovação de uma maneira única.