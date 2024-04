Divulgação Cantora canta sobre paixão na adolescência





Em seu novo single, “Viciada em Você”, disponível em todas as plataformas digitais, Ágatha Félix fala abertamente sobre os sentimentos que surgem durante a fase da adolescência. Descobrindo com sua própria experiência a intensidade dessa fase, a cantora destaca a importância de saber quando um relacionamento passa do nível saudável.

Em um dos versos da canção, a artista destaca que ‘Nem Todo Beijo Tem Futuro’. Para ela, é essencial ter em mente que, apesar da intensidade de viver os primeiros relacionamentos, nem sempre todos irão ser eternos e não há motivos para se frustrar por isso.

A artista faz um alerta já que nesta fase da vida, muitos jovens acabam entrando em relacionamentos tóxicos e abusivos por não saber distinguir os sentimentos. “Adolescentes e jovens em geral nessa época ainda estão se descobrindo, é muito importante se abrir para relacionamentos e se jogar de cabeça, mas também não focar só no seu parceiro, como em você também, na sua descoberta, seus gostos pessoais, programas que você gosta de fazer sozinhas e não deixar de curtir com os amigos porque tá namorando”, diz.

“Nessa fase, é necessário ter um equilíbrio, pra você descobrir quem você é e curtir esse momento legal de ter um namorado e o primeiro amor, de uma maneira bem leve”, finaliza.