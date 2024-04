Caiano Midam/ Divulgação Madonna contará com palco de 812 metros quadrados em Copacabana





O palco onde se apresentará a diva do pop, a cantora Madonna , na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terá o dobro do tamanho do palco usado na turnê mundial, que aconteceu em arenas e estádios. Serão 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante o mega show.

A passarela central terá 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada. A estrutura está sendo construída com 2,40 metros de altura do chão, permitindo a visão do público que estiver na praia.



Madonna fará no Rio de Janeiro o show de encerramento de sua elogiada The Celebration Tour , no dia 4 de maio, sábado. O show será o maior realizado pela artista até hoje, um agradecimento aos fãs por celebrarem mais de quatro décadas de carreira.



A produção do show no Brasil é da Bonus Track, que tem como sócios Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional.

O show será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados. A transmissão do show tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro. O desenho de captação do show está sendo concebido em parceria com Jonas Akerlund, diretor sueco, colaborador de longa data da cantora.