Divulgação Encontro reúne mais de 80 mil pessoas em estádio de futebol





O Bispo Bruno Leonardo organizou um novo evento beneficente, neste último domingo (21), na Arena Fonte Nova, na Bahia, reunindo mais de 80 mil pessoas. O encontro nomeado “Visita do Profeta”, fortaleceu laços comunitários e espirituais, mas também se destacou pelo impacto social, diante da arrecadação de R$ 1 milhão ao Hospital de Câncer Aristides Maltez.

A ocasião foi marcada por uma atmosfera de paz e alegria, a energia era palpável: "Foi uma manhã memorável. Conseguimos reunir uma multidão sem presenciar nenhum incidente, um verdadeiro exemplo de comunhão", comentou um dos organizadores.

"Esperamos que esta contribuição permita avançar significativamente nos projetos de pesquisa e tratamento, oferecendo esperança renovada para os pacientes da região", afirmou o Bispo Bruno.

Atualmente, o Bispo Bruno Leonardo ganha destaque entre as lideranças religiosas do país e figura entre os mais seguidos do meio digital, devido, ao engajamento com causas sociais e pelo amor ao próximo. O religioso planeja sequenciar suas iniciativas de caridade e eventos de grande escala. "Cada evento é uma oportunidade de tocar corações e mudar vidas. Estamos apenas começando", finaliza.