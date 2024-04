Divulgação Dupla Felipe e Rodrigo entra para TOP 1 do Spotify





Apadrinhados por Matheus e Kauan, a dupla Felipe & Rodrigo emplacaram, neste domingo (21), o hit “Gosta de Rua” na primeira posição das mais ouvidas do Spotify. A faixa em questão foi lançada há apenas três semanas, mas ultrapassa mais de 11 milhões de plays na plataforma de áudio e outros nove milhões no YouTube.

Resultado segundo EP de seu atual projeto, “Questão de Tempo”, “Gosta de Rua”, conquistou as redes uma semana após seu lançamento, e de maneira totalmente orgânica, cativou os internautas. São mais de 90 mil criações de reels apenas no Instagram, onde ficou conhecida, em tom de brincadeira entre os fãs do duo, como música da “Jaque”, devido ao seu refrão chiclete da faixa.

“Estamos sem palavras para expressar a gratidão e a felicidade que estão em nosso coração nesse domingão. Estamos com o sorriso de orelha a orelha! A gente fica realmente muito feliz que o pessoal está curtindo, sofrendo, dançando e bebendo com ‘Gosta de Rua’. Vamos continuar com esse foco, acreditamos que esse é só o começo!”, comenta Felipe.

“Tudo aconteceu tão rápido que não estávamos preparados. Conquistar o Top 1 do Spotify já é uma alegria, mas conquistar isso de forma orgânica dobra a nossa animação com tudo. Galera que está assistindo, ouvindo e criando conteúdo com ‘Gosta de Rua’: vocês merecem o mundo! Obrigado!”, completa Rodrigo.