Divulgação Atores passam a fazer podcast infantil





Felipe Melquiades que interpretou o Christian (se destacou por ser albino ) recentemente na novela “Terra e Paixão“, e Miguel Venerabile que fez o Joca em “Mar do sertão", ambos folhetins da Rede Globo, fizeram suas estreias como apresentadores do podcast “PodCena Kids", um dos primeiros projetos do estilo direcionados ao público infantil e com o diferencial da inserção, temos o ator e intérprete de libras de apenas 9 anos Davi Malizia, responsável pela tradução dos episódios.

No programa, Felipe e Miguel vão além do comum. Eles não apenas entrevistam os convidados, mas também buscam saber e compartilhar momentos e experiências durante uma conversa descontraída e abre as portas

para um mundo de possibilidades.

Os primeiros convidados dos quatro primeiros episódios foram os artistas: Lua Blanco, Gabriel Moreira (o Cascão da Turma da Mônica), Thati Lopes e George Sauma e o ator Jonathan Azevedo, com os quais Felipe contracenou na novela e agora se reencontram no Podcast.