Divulgação Conheça Jonas Bento





A segunda temporada do programa "A Grande Conquista", da reality original da TV Record, apresenta novidades. Agora sob o comando de Rachel Sheherazade, a atração tem confirmada a participação de Jonas Bento. Conhecido por seus trabalhos na música, o artista foi membro do grupo Haikaiss, um dos maiores destaques do rap nacional. Além disso, Jonas teve destaque na televisão ao participar do reality show "De Férias com o Ex Brasil", da MTV.

Jonas entra para o programa com o objetivo de se desafiar, mas além disso, o artista quer mostrar ao público sua essência. "O meu maior objetivo, assim como o programa diz, é obter grandes conquistas na vida pessoal, profissional, enfim. Mas o grande objetivo maior é que as pessoas possam ver quem é o Jonas, de verdade, além do trabalho artístico, mas na essência, no seu íntimo de verdade mesmo. Tipo, para as pessoas saberem quem é o real Jonas", comenta Jonas Bento.



O confinamento, para Jonas, é a parte mais transformadora. Acostumado a lidar com desafios, o artista vê em "A Grande Conquista" a oportunidade de realmente mostrar quem é. "Eu já participei de outro reality, então o confinamento é o que menos me assusta. Na real, meu maior receio é que as pessoas não vejam e não valorizem quem eu sou. Sou um cara com muitas qualidades e venho tendo bastante destaque no trabalho artístico, por exemplo, mas lá vai dar para mostrar quem sou eu de verdade.", completa.

Em ascensão na música, Jonas conta com mais de 200 milhões de plays apenas no YouTube. Vindo de família de artistas, Jonas iniciou a carreira ainda quando criança impulsionado pelos sucessos do tio, Cláudio Bento, ex-integrante do grupo Originais do Samba. Após aprender a tocar violino aos quatro anos e violão aos 12, integrou um grupo musical gospel, onde passou quatro anos em turnê pelo Brasil.

Autor de grandes sucessos, aproveitou suas experiências musicais e influências do Rap e R&B formando junto a outros artistas o grupo Haikaiss. Juntos, conquistaram o Brasil com diversos hits, acumulando milhões de plays nas plataformas de streaming. "Rap Lord", um dos maiores sucessos do grupo, rompeu as barreiras ao integrar a trilha sonora da franquia de games "Need for Speed", rendendo ao coletivo ainda mais destaque.

"'Rap Lord' teve uma repercussão que nós não esperávamos, ela tem milhões de acessos e cópias vendidas mundialmente, a faixa está na trilha sonora do game ‘Need For Speed’, um jogo que eu jogava quando criança, e hoje ver o meu nome nos créditos é emocionante e muito gratificante como profissional. 'Rap Lord' foi traduzida em vários idiomas diferentes! Já na minha primeira faixa solo tenho uma parceria do Spinardi do Haikaiss, nós seremos parceiros musicais para sempre, essa parceria é pra vida!”, finaliza o artista.