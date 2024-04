Divulgação George Israel (ex-Kid Abelha) e Roberta Campos





George Israel (ex-Kid Abelha) e Roberta Campos se apresentam neste sábado (20), no Blue Note, em São Paulo, para o show de lançamento da parte 1 do álbum “Quatro Mãos”.

Trata-se do primeiro projeto criado em conjunto pela cantora e compositora e o cantor, compositor e membro fundador do Kid Abelha. A primeira parte do disco será lançada nesta sexta-feira (19), um dia antes do show.

Com um formato de show exclusivo, os artistas prometem uma noite especial, repleta de grandes sucessos e emoções celebrando os ícones que fizeram parte da carreira do Kid Abelha e de Roberta Campos. Estão garantidos sucessos como “Te Amo Pra Sempre”, “Grand’ Hotel” e “Minha Felicidade”, além das inéditas compostas especialmente para este projeto, como “ Em Cada Pra Sempre”, “Me Surpreenda”, “Noite Perfeita” e “One Day”.