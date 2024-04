Além da música, a festa destaca uma fusão entre tradição e modernidade. Um grande encontro de paredões, reunindo apaixonados por carros de som automotivo de todo o Brasil, promete agitar os amantes de adrenalina e boa música. Enquanto isso, os grupos de vaqueiros, vindos de diversas cidades da região, mantêm viva a essência e o espírito da festa, montados em seus cavalos, celebrando a cultura e a tradição do sertão baiano.

A cidade de Milagres, na Bahia, se prepara para sediar a edição 2024 de um dos seus maiores eventos, a "Festa dos Vaqueiros". O evento acontece entre os dias 26 e 28 de abril e promete superar as expectativas, com grandes atrações, mesclando tradição e modernidade.

João Gomes estará na programação musical do evento

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.