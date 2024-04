Divulgação Irmãos fazem sucesso no digital e começam projeto teatral





O trio formado pelos irmãos, Erick, George e Pierre, que registram a marca de três bilhões de views no Youtube e cerca de 95 milhões de curtidas nas redes sociais, com seus conteúdos divertidos, também estarão no espetáculo teatral que deve excursionar por São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul e Ceará.

Os Cleptons estão no Top 4 dos criadores do Youtube Shorts. Sucesso entre o público teen . Para além das fronteiras do virtual, seus conteúdos divertidos e interativos chegam ao tablado com o espetáculo “Os Cleptons em Show Estranho”, que estreia no Teatro Gazeta, em São Paulo, neste sábado, 20 de abril, às 15h.

“A proposta é que a molecada nos ajude a criar cenas de improvisos e entrem de cabeça nessa maluquice. Diferente de qualquer peça de teatro, nós precisamos da energia do público o tempo inteiro”, explica Erick, sem esconder a ansiedade: “O espetáculo vai estrear em São Paulo, que é a capital onde está concentrado o maior número de pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Então estamos com frio na barriga, mas muito empolgados! Vai ser um momento muito importante para a gente!”

No espetáculo, Erick Clepton, George Clepton e Pierre Clepton, vivem grandes aventuras e enfrentam diversos desafios com muito improviso e interação com a plateia. Serão diversas cenas inusitadas e hilárias, que prometem atrair o público com muitos jogos, personagens bizarros e RPG. “O show é destinado ao público adolescente e jovem, mas o pessoal 30+ não será ‘barrado no baile’. Entre os jogos, além da interatividade de uma projeção, temos duelo de piadas, duelo de frases, interação com Loop Station, etc”, adiantam os irmãos.

“Os Cleptons em Show Estranho”, tem classificação livre e chega como mais uma produção da Lune Produtora.