O ex-atleta e empresário Joel Jota confirma que será Mentor da delegação brasileira do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nas Olimpíadas de Paris. É a primeira vez que o COB conta com uma mentoria nos Jogos Olímpicos. Já a condição de padrinho, que JJ acumula com este papel, será compartilhada também com nomes que ele preza e reverência, como Sabrina Sato, Pedro Scooby, Murilo Rosa e Larissa Manoela.

Ao longo de toda a competição, ele estará na Casa Brasil, na capital francesa, assumindo a mentoria não só dos atletas, mas também da comissão técnica e dos chefes da delegação. Todo o processo terá visibilidade e chegará ao grande público por meio de uma cobertura coordenada pelo próprio Joel Jota em suas redes sociais e também nas do Time Brasil. Sua face compõem inclusive o álbum de figurinhas dos nomes que representarão o Brasil em Paris.

Ex-atleta da seleção brasileira de natação e mestre em Ciências do Esporte pela Escola de Educação Física e Esporte (EEFE-USP), doutor em Educação, Joel Jota foi coordenador geral do Instituto Neymar, professor universitário e treinador de mais de mil atletas. Sob esse contexto, não haveria como se sentir mais preparado para a nobre função que o aguarda.

Nesta quarta-feira, 17 de abril, será dada a largada na contagem regressiva para os 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, momento aguardado com alta expectativa pelo mundo todo.