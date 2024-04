Divulgação Luan Santana canta e encanta público manuara





"Luan City Festival fez estreia na capital do Amazonas, no último sábado, com início às 21h30 de sábado (13) e término quase 5h da madrugada de domingo (14). No palco, além do espetáculo do anfitrião Luan Santana, shows com Marília Tavares, Léo Santana e Luísa Sonza. Coube a Marília Tavares abrir as cortinas para o início da estreia do "Luan City Festival". A cantora roraimense, de apenas 18 anos, levou o repertório da sua turnê "Maturidade" para o evento, surpreendendo o público com a sua voz potente, que ecoou na Arena Amazonas.

Por volta da meia noite, o pagode baiano de Léo Santana, literalmente, mexeu com a plateia, que dançou e cantou ao som de "Zona de Perigo", "Santinha" entre outros sucessos do GG. Na sequência, Luísa Sonza esbanjou charme e gingado com o seu pop funk, que eletrizou o espaço. O público vibrou no ritmo de “A Dona Aranha”, "Luísa Manequim” e “Campo de Morango”, que fazem parte do projeto “Escândalo Íntimo”.

Luan Santana surgiu no topo do gigante palco, numa altura de quase 15 metros, cantando "Deus é muito bom", sendo acompanhado pelo coro uníssono de uma plateia emocionada. Por quase três horas, ele apresentou um espetáculo que fez uma viagem nos seus 16 anos de carreira e traz hits atuais. No repertório, "Meio Termo", "Vai Chorar no Carro", "Tímida", "Calvin Klein", "Sem Sentimento", "Mulher Segura", Morena", "Tudo o que você quiser", "Coração Cigano", "Abalo Emocional", "Deja Vu" e "Pega Escandaloso".

O dia anunciava o sol quando o artista se despediu do público manauara. "Luan City Festival", que traz produção e realização da LS Music, Four Even e PECK, é a versão plena e com apresentações de grandes artistas da turnê que tem percorrido o Brasil e nasceu do projeto gravado em dezembro de 2021, em São Paulo. Salvador e Rio de Janeiro são as próximas cidades a receberem o projeto, respectivamente nos dias 5 e 11 de maio. Na capital baiana, Luan, Calcinha Preta, Simone Mendes e Nattan vão comandar a festa.