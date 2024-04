Divulgação Apresentador conta com mais de 15 anos de história dentro da emissora paulistana





Dalcides Biscalquin é a nova aposta da Rede Vida, emissora de São Paulo, que reformula sua programação e passa a contar com o experiente profissional, no comando do programa "Viva a Vida", nas noites de terça-feira. Ele é um velho conhecido do público devido seus livros e palestras inspiradoras, pela presença no rádio e, principalmente, pelos 15 anos à frente de outros programas da emissora.

Ao contrário do passado, quando a atração recebia mais atrações sertanejas, atualmente, a programação passa a destacar outros estilos musicais, como MPB, Pop, Música Latina, Caipira, Rock, entre outros.

Há pouco mais de um mês no ar, o "Viva a Vida com Dalcides", como passou a ser chamado, já recebeu grandes nomes como Altemar Dutra Junior, Joanna, Gilliard, Sylvio Marinho, Sula Miranda, Eduardo Araújo, Tom e Léo, Donizete, Chico Lobo, Eros Biondini, o cantor padre Ezequiel Dal Pozzo, entre outros artistas da cena musical nacional.

Como não poderia deixar de ser, e fazer jus ao slogan “O Canal da Família”, o programa ainda levanta questões que envolvem momentos importantes da carreira dos cantores e aborda temas como princípios, pais, filhos e gratidão, além de procurar sempre deixar uma mensagem positiva. Certamente um programa de entretenimento, pensado para todas as idades, com a leveza e a alegria.

O Viva a Vida com Dalcides vai ao ar todas às terças-feiras, das 20h30 às 23h00, ao vivo, com reapresentação aos domingos.