Divulgação Jovem mineiro lança novo trabalho nas plataformas digitais





O cantor mineiro Lucas Pretti apresenta nesta sexta-feira (12), o remix de sua música "Amor de Verão". A nova versão da faixa, originalmente com pegada de pop funk, agora ganha uma sonoridade de piseiro, um dos ritmos populares do Nordeste do Brasil.



Com leveza nos versos e melodia dançante, a canção traz uma mensagem de esperança para quem já passou por uma desilusão amorosa. Através da música, o artista convida o público a abrir o coração para novas possibilidades, mostrando que é possível encontrar felicidade e companhia mesmo após um relacionamento difícil.

O single escrito pelo cantor há dois anos e meio, sempre foi considerado uma grande aposta em sua carreira. A escolha do ritmo piseiro para o remix representa a busca por uma sonoridade mais moderna e popular, capaz de conectar a música com um público ainda maior.



“Quero mostrar que independente do quão ruim sua experiência recente tenha sido ou do quão machucado você tenha ficado com um relacionamento, a gente não pode deixar de procurar um novo amor, mesmo que não precise ser nada sério também”, destaca o cantor.



O cantor acredita que a amargura e o rancor são os maiores perigos após uma experiência negativa em uma relação. “Não estou falando que você precisa achar o amor da sua vida, mas a gente nunca pode se fechar, amargar com o amor e falar: ‘Não dá pra mim, não serve, não tem ninguém’. Acredito que tudo tem que ser leve”, finaliza.