Davi Brandão/Divulgação Cantora afirma que novo álbum é um renascimento de sua trabalho





A cantora recifense Duda Beat apresentou na noite desta quinta-feira (11), seu novo álbum "Tara e Tal", durante evento exclusivo para amigos e convidados. O novo trabalho da artista conta com 12 faixas, das quais duas em parceria com outros nomes de destaque da cena musical atual: Liniker e Lúcio Maia

“Preparada” e “Saudade de Você” são canções recém-lançadas da cantora e já somam mais de 4,5 milhões de plays nas plataformas de streamings, após serem tocadas em cenas da novela “Renascer”, exibida no horário nobre da Rede Globo.

Em noite de festa e comemoração, a espera de 45 minutos para o atendimento à imprensa, onde concedeu cinco rápidos minutos de conversa, foi "desculpada" pela simpatia da artista, que entrou no salão do espaço Red Bull Station, região central de São Paulo, e cumprimentou um a um dos convidados. "Agradeço a todos aqui presentes, que gostam do meu trabalho e da minha arte. Espero que gostem deste novo trabalho", disse Duda Beats.

"Tara tem muito haver com a questão do desejo, da paixão, do frio na barriga. Vi muita gente fazendo comparação da foto com uma outra que tenho no Te Amo lá fora, onde estou de braços abertos e toda dark, e embaixo de mim tem muitas flores. Agora estou nesse lugar surrealista, meio árido e com um ponto de luz meio descentralizada. Tudo isso quer dizer algo, inclusive a borboleta desfocada que tem no meio da capa traz esse romantismo, mas isso não é o foco. O foco é um renascimento meu", explicou a cantora.

Duda complementa: "As canções também mostram esse surrealismo, como um rock que do nada vira uma canção latina. É muito difícil você ouvir uma música minha que não tenha uma brincadeira. Gosto disso, de fazer o diferente."

Assim como muitos artistas, a cantora confessa que deixou o período de pandemia da covid-19 com muita tristeza e amargou dificuldades de posicionamento. "Não sou de polêmicas e sim muito reservada. A música me traz felicidade e cada vez que faço, tento entregar o máximo de mim. Quero fazer arte e não estar ligada em números, em virais. O melhor é focar em si mesmo em sua essência", pontua.

Sobre a nova turnê, Duda explica que será construída em atos, que contarão uma história do renascimento dela. " Todos os clichês aconteceram em minha vida e quando entendi que a certeza do certo estava dentro de mim atingir a conclusão desse lindo trabalho. Acho que será um lindo espetáculo e todos irão curtir", finaliza a artista.