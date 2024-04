Divulgação Dupla de cantores ultrapassam 1,5 milhão de streams acumulados em trabalhos anteriores





Após a apresentação da faixa “Como Chegamos Aqui”, a dupla Druhh & Drehh lançam seu primeiro EP da carreira. A produção intitulada "Estilo Cachorro" chega nesta sexta-feira (12), em todas as plataformas digitais e consolida artistas como nomes promissores da cena nacional.

O trabalho não apenas inspira a vida urbana, mas a incorpora em cada batida e letra, reúne seis faixas inéditas, "Caixa Postal", "Sem Erro", "Refém" (com participação de Real Bege), "Licor", "Discreta" e a faixa-título "Estilo Cachorro", além de uma faixa bônus. A produção dos singles é assinada por um time de peso, como Anti Ayoa, Nagali, WilleBife, Fahel, Marquinho no Beat e Toledo. Na sonoridade, o trap é o fio condutor, mas as pulsações das ruas dão o tom, criando uma experiência auditiva única.

O projeto dos artistas é pontuado em dois atos, sendo este primeiro composto pelas seis faixas que mergulham nas vivências pessoais dos artistas, entrelaçadas com suas expressões artísticas. Já o "Ato 2", que chegará em breve, expande essa narrativa, apresentando cinco faixas adicionais e uma faixa bônus. É a continuação natural da história iniciada no primeiro ato, mas com novas camadas e perspectivas.

Com mais de 1,5 milhão de streams acumulados em suas obras anteriores, Druhh & Drehh estão prontos para levar seu trabalho a um novo patamar. Com músicas que transbordam confiança e uma batida contagiante, as faixas prometem cair no gosto de todos os amantes da música urbana, já estando inseridas no "O Drip", uma das principais playlist editoriais do gênero no Spotify.