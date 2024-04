Reprodução/Globo Davi vence prova e garante vaga na final do BBB 24





Após mais de 10 horas de duração, o baiano Davi superou seus adversários na última prova de resistência do reality Big Brother Brasil (BBB) e conquistou vaga na grande final do programa, marcada para a próxima terça-feira (16). A jornada do participante no programa foi marcada por superações, conflitos e grandes desafios que incluíram momentos de exclusão por parte de outros competidores. Apesar disso, Davi conquistou o carinho público e se tornou o principal favorito para o prêmio milionário, que passará de R$ 2 milhões.

De acordo com o especialista em comportamento humano Alex Rosseti, a popularidade de Davi é atribuída a sua postura dentro do reality show. “Davi se destacou desde o início da temporada, não apenas por sua habilidade em desafios, mas também por sua história de vida inspiradora, repleta de obstáculos e momentos difíceis, que conquistou a empatia e o apoio dos telespectadores, que acompanharam atentamente sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil.”

“A postura de um participante dentro de um reality é crucial para determinar se ele será amado ou odiado pelo público. Davi soube jogar o jogo. Ele foi autêntico, mostrou suas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, demonstrou força e determinação. Isso certamente contribuiu para sua popularidade”, acrescenta Rosseti.

Com a liderança conquistada, Davi se torna o primeiro finalista do BBB 24 e agora o Brasil inteiro aguarda para ver se o favoritismo de Davi se confirmará na grande final. O último paredão da atração, com eliminação a ser anunciada na noite deste domingo (14) , está composto por Alane, Isabelle e Matheus, sendo que as pesquisas apontam a eliminação da paraense Alane. Caso seja confirmada a intenção das pesquisas, o favorito também mostrará boa intuição, tendo o seu pódio garantido, ou seja, os amigos Mateus e Isabelle, juntamente com ele na grande final.