O cantor Xand Avião lança sua nova música ‘Rolezinho Boca a Boca’, com apresentação em seu canal do Youtube de videoclipe da canção. O som do novo trabalho conta com bastante swing, marca registrada no repertório do comandante.

Produção visualmente atraente, com muita luz e ‘mixtura’ de cores, o clipe mostra a alegria do público durante a gravação de ‘Rolezinho Boca a Boca’, que foi produzido na Coudelaria Souza Leão, em Recife.

O trabalho compõe o ‘miXtura’, o DVD lançado no início deste ano por Xand Avião, e conta com participações especiais de Simone Mendes, Juliette, João Gomes e Felipe Amorim. O DVD conta com mais de 20 milhões de streams no Spotify e mais de 23 milhões de visualizações no Youtube.

Atualmente, o comandante coleciona lançamentos e sucessos de diversos projetos e mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube. Nas redes sociais, são mais de 17 milhões de seguidores. Xand Avião conta com mais de cinco milhões de cópias e oito CDs, além de cinco DVDs em sua carreira.