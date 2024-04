Divulgação Jovem afirma que no backstage procura conhecer modelos mais experientes e aprender com eles





O modelo Lucas Ranhol marcou sua estreia no principal evento de moda no Brasil, em 2023, quando desfilou para cinco marcas nacionais. Natural de Niterói, região Fluminense do Rio de Janeiro, o jovem de 19 anos, conta que sempre sonhou em seguir carreira de modelo e revela que desfilar pela primeira vez no grande evento foi um divisor de águas em sua carreira.

“Foi uma experiência única e marcante na minha trajetória profissional. Sempre tive muita vontade de ser modelo, via os trabalhos dos meus pais e achava muito interessante. Deixei as coisas acontecerem naturalmente e sinto que estou no caminho certo”, conta o modelo.

Ranhol contou que mudou-se para São Paulo e adianta que está ansioso para os castings desta nova edição da SPFW, que se encerra no próximo dia 14 de abril. “Cheguei em São Paulo no mês passado, mudei minha rotina de treino, aumentei o meu cardio e defini mais o corpo para estar nos castings o mais preparado possível. Estou muito ansioso pelas respostas das marcas. É sempre uma sensação de frio na barriga por se tratar de um desfile tão importante como esse, mas estou bem mais confiante”, explica.

“No momento, uma das minhas maiores referências é Alton Mason. Mas também sou muito fã do Cauã Reymond, tanto como ator quanto como modelo. Acho os ensaios dele muito naturais e ele se sai muito bem”, adianta o jovem.

Lucas também revelou que costuma trocar experiências com os modelos mais experientes no backstage. “Nos bastidores, busco me concentrar, mas também conhecer modelos mais experientes e aprender com eles. Tenho o hábito de sempre beber bastante água e comer pelo menos uma coisa doce para me animar antes de ir para a passarela”, finaliza.