Divulgação Trio de artistas destacam lançamento musical nas principais plataformas digitais





A canção “Quantas Histórias” destaca o talento vocal de um trio de músicos Jotta R, Kevin O Chris e Lima que anunciam esse novo lançamento nas principais plataformas digitais. A canção mistura Afrobeat, Funk e R&B e marca o lançamento do primeiro EP Visual de Jotta R, intitulado “Deixa Acontecer”, que conta com cinco faixas, interligadas, incluindo a música título que já está disponível para o público como uma espécie de aperitivo para o que virar agora.

“Esse projeto é muito importante. Quero, através dele, poder apresentar para o grande público a minha identidade”, conta Jotta R, que assina junto com Kevin O Chris a composição de “Quantas Histórias”. “Essa é uma música muito especial, ela fala sobre um casal com uma relação cheia de reviravoltas. Com várias idas e vindas e que mesmo assim não conseguem disfarçar a atração, quando se encontram”, acrescenta o artista.

Amigos de longa data, Jotta R conta que já conhece Kevin O Chris vem antes mesmo do funkeiro se tornar nacionalmente conhecido, quando ele ainda atuava como DJ. E o fato de serem do mesmo escritório, somada a amizade, facilitou ainda mais o caminho para a parceria. “Apostamos muito nessa música, por conta da batida, a melodia e letra chiclete, que além de envolver, provoca a identificação. Tenho certeza que muitas pessoas vão se reconhecer em alguns trechos dela, ou até na música inteira. Todo mundo já teve um amor assim”, pontua Jotta R.

O clipe da canção, ambientado numa fazenda em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, apresenta uma espécie de continuação de “Deixa Acontecer”, e, claro, conta também com a participação de Kevin O Chris. “Nosso som da favela por muito tempo, foi tão marginalizado. Aos poucos, estamos crescendo, chegando em todos os lugares e fazendo revolução com a nossa arte. Então o desejo é ver o nosso funk sempre no topo, é poder abrir portas para a rapaziada que quer seguir carreira não só no funk, mas em vários outros ritmos não tão valorizados, como o Jotta R, que é um artista que está fazendo a sua história, trazendo muita música boa para o público, como ‘Quantas Histórias’. Tanto a música quanto o clipe estão muito bons”, declara Kevin.

“Essa é uma música que traz algo diferente do que o mercado Brasileiro vem entregando, mas é um diferente muito bom, que tem ritmo, dança, melodia... então as minhas expectativas estão lá em cima, por estarmos entregando para o público uma música de qualidade, que espero traga um retorno muito positivo, tanto para o Jotta R, quanto para mim e o Kevin também”, finaliza Lima.