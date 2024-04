Divulgação Dupla celebra 10 anos de sucesso da canção que ganha nova roupagem





Em celebração há uma década de sucesso da canção "Romance", a dupla Humberto & Ronaldo se junta com a MC Mininin, Silvanno Salles, Dj JZ e Dj LG PROD para uma nova versão da faixa, que ganha espaço dentro e fora do Brasil. Os músicos alcançaram o TOP 17 Viral Songs Global no Spotify, além de chegarem no TOP 1 Songs Brasil e a música chega ao ator americano Will Smith, onde publicou uma foto em família com “MTG Quero Te Encontrar” de fundo.



Só no Spotify são quase 19 milhões de streams, no Instagram mais de 161 mil criações de reels, e no TikTok ultrapassa 98 mil vídeos criados com a música. O videoclipe oficial ainda nem foi lançado, inclusive sua data prevista para gravação é na próxima semana, entretanto os vídeos que utilizam a canção somam mais de 20 milhões de visualizações. Além dos diversos famosos que postaram em suas redes sociais, como Virginia Fonseca, Mítico, Álvaro e muitos outros.



A dupla promete gravar um mega videoclipe em Goiânia para representar o sucesso que a faixa vem fazendo. No total, os sertanejos somam mais de 6,2 milhões ouvintes mensais no Spotify e ultrapassam 1,2 bilhões de visualizações no Youtube, onde são acompanhados por mais de 2,2 milhões de pessoas.