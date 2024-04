Spartacus Breches/Divulgação Cantor e diretor musical comemoram carreira do artista





O pagodeiro Diego Delgatti anuncia ao público seu segundo lançamento, o single “Preto e Branco”, sob a produção e direção de Filipe Duarte. A faixa chega como uma continuação do sucesso alcançado pelo cantor com seu último lançamento, prometendo trazer uma música mais dançante e agitada. O single estará disponível em todas as plataformas digitais na próxima semana.

“É uma honra e um desafio assumir a produção e direção musical deste projeto. Estou motivado e feliz por ter sido escolhido pelo Diego para fazer parte de sua discografia. Torço para que esta música seja um divisor de águas em sua carreira", comenta o diretor musical.

O artista compartilha sua visão sobre a faixa e seus próximos passos na carreira. “Com essa canção estou em busca de transmitir alegria e mais ânimo. O trabalho de Filipe trouxe um grande valor ao projeto, mostrando sua experiência e dedicação dentro do que foi proposto. Este é apenas o começo de uma jornada incrível, e mal posso esperar para compartilhar mais músicas e experiências com meus fãs.”, disse Delgatti.

“Espero que essa música alcance o maior número de pessoas possíveis e faça muito sucesso, abrindo novas portas para levarmos nossos projetos e músicas a todos.”, finaliza o cantor.