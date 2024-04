Divulgação Coringa, Silvia Abravanel e Gustavo Moura & Rafael





A apresentadora Silvia Abravanel participou da live do gamer Coringa, Victor Augusto, na noite desta quarta-feira (10). Durante duas horas e meia, ao lado do amigo Caio X, o streamer comandou uma entrevista, que foi elogiada pela convidada, e brincadeiras, além de receber a dupla Gustavo Moura & Rafael. Com o time formado, o estúdio transmitiu o melhor entretenimento para o público. Como resultado: uma audiência alcançada com mais de 45 mil pessoas simultaneamente.

Música e diversão deram o tom da live. Silvia e a dupla se aventuraram no "Granny 3”, um sucesso para os amantes de terror e suspense, e “Supermaket Simulator”, desafio para conquistar o seu próprio mercado.

“Fiquei muito feliz com o convite. Foi uma noite muito divertida ao lado desses meninos talentosos e que vem conquistando uma legião de fãs em seu universo”, disse Silvia.

Para Gustavo Moura, o Coringa conquista e envolve a todos. "O Caio X é muito divertido. Eles deveriam apresentar a live também na TV, que está carente deste tipo de atração", afirma. Seu irmão e parceiro Rafael completa: "Orgulho fazer parte desse momento em que movimentamos uma galera pra jogar com a gente. É um ambiente mágico e divertido."

Coringa passou a ganhar cada vez mais notoriedade na mídia. Com uma carreira consolidada, o gamer sempre busca expandir seus conteúdos com convidados de diversos segmentos.

“A Silvia tem tudo a ver com esse nosso meio. Ela apresenta um dos programas mais icônicos da manhã e é dona de um carisma incrível. E, ao lado dessa dupla fenômeno, não podia ser diferente o nosso resultado", declara Coringa.

Para animar ainda mais a noite, Gustavo Moura e Rafael soltaram a voz com os clássicos da sofrência, como “Evidências” e “Na Hora da Raiva”. A resenha musical surpreendeu até a namorada de Coringa, a influenciadora digital Tainá Costa, que recebeu uma declaração de amor ao vivo. Para conferir todos os detalhes do que aconteceu ontem, 10, acesse a Twitch oficial do Coringa.