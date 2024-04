Divulgação Nívea Soares lança a canção autoral “Quem É Como Nosso Deus?”





A cantora Nívea Soares, com presença na cena musical há mais de 20 anos e detentora de grandes sucessos tanto na carreira solo, quanto como uma das solistas da banda Diante do Trono destaca novo trabalho para seus fãs. Só no Spotify, canções como “Filho do Deus Vivo”, “Teu Amor Não Falha”, “Que Se Abram os Céus” e “Reina Sobre Mim” somam mais de 60 milhões de views.

Com 11 álbuns e vários singles lançados, a cantora apresenta a canção “Quem é Como Nosso Deus?”, composição da própria Nívea e produzida por seu esposo, Gustavo Soares, que assina todas as produções da cantora desde o seu primeiro álbum solo. A faixa nasceu durante uma de suas ministrações com base nos textos do Salmos 24 e de Isaías 42:8, que refletem sobre a reverência e a devoção a Deus.

O single faz parte do álbum “Abre os Selos”, que em breve estará na íntegra em todos os apps de música. O projeto foi gravado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), durante a Conferência Lugar Secreto, em novembro passado. O repertório traz faixas inéditas e as participações de Ana Paula Valadão, Gabriel Guedes e Marcela Tais.

De acordo com Nívea Soares, o propósito do projeto é “incentivar a igreja a focar em Cristo Jesus, o Rei Supremo que reinará visivelmente sobre toda a terra”. Ela ainda ressalta “a importância de voltarmos nossa atenção para o verdadeiro significado do Evangelho, em contrapartida às ideologias vazias que muitas vezes nos cercam”.

Com quase cinco milhões de seguidores nas redes sociais (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e TikTok), Nívea Soares acumula quase 500 milhões de visualizações no YouTube, sem falar nos mais de dois milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Assista ao vídeo de “Quem É Como Nosso Deus?”, de Nívea Soares, no YouTube: