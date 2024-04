Reprodução Festival “Canto por Ti Corinthians” celebra paixão pela música e pelo Timão





O time do Corinthians representa muito mais do que um clube de futebol; mas sim uma fonte inesgotável de inspiração para artistas e compositores. Desde os clássicos da década de 1960 até os sucessos contemporâneos, o conhecido Timão inspira gerações com sua história e paixão. Rita Lee, Gilberto Gil, Paulinho Nogueira, Carlinhos Vergueiro, Toquinho, Adoniran Barbosa, Rolando Boldrin, Rapin Hood foram alguns dos artistas que criaram canções inspiradas no Timão.

Após um hiato de dez anos, o festival de música corinthiana 'Canto Por Ti Corinthians' retorna a cena e anuncia sua 3ª edição. O evento ressurge com a sua missão de unir a paixão pelo Timão, por meio da música. As inscrições estarão abertas a partir de 16 de abril e se estenderão até o mês de julho, oferecendo aos compositores a oportunidade de fazerem parte deste evento único.

Com idealização de Raul Corrêa da Silva, Juca Novaes e Flávio Ferrari Jr. (in memorian), o projeto "Canto por Ti Corinthians" convida compositores de todos os gêneros a expressarem sua devoção ao Corinthians através da música. Desde o choro e o samba até o rock e o rap, todas as vertentes musicais são bem-vindas, desde que estejam envoltas na paixão pelo clube.

A iniciativa promete duas noites eliminatórias de pura emoção, com 24 músicas concorrentes e shows de artistas consagrados que são apaixonados pelo Corinthians. Além da emoção de competição e da apresentação, os participantes disputarão uma premiação em dinheiro, totalizando R$ 27 mil com destaque para os prêmios de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo lugar, R$ 5 mil para o terceiro lugar e R$ 5 mil para o melhor intérprete. Para se inscrever, basta enviar a ficha de inscrição, a gravação e a letra da música para o e-mail do festival, que será divulgado na data de lançamento do projeto.