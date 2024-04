Divulgação Warung Day Festival anuncia nova edição na cidade de Curitiba





O Warung Day Festival aporta na cidade de Curitiba, no próximo dia 4 de maio, para uma nova edição que une música, entretenimento e lifestyle. Neste ano, o festival recebe 21 atrações, entre elas, nomes de peso da cena eletrônica internacional como Black Coffee, Chris Stussy, Maceo Plex, Hot Since 82 e Whomadewho.

O festival chega à nona edição anual e destaca aos participantes três pistas (Warung Stage, Ópera Stage e Pedreira Stage) para receber os shows nacionais e internacionais, durante 12 horas de evento.

O Warung Day Festival tem crescido 30% a cada ano e em 2023 recebeu um público recorde de 17 mil pessoas, sendo 60% delas de fora da capital paranaense; também estão entre elas, 2.500 turistas estrangeiros, de 12 países diferentes, que vieram ao Brasil exclusivamente por conta do evento.

Desde a primeira edição, a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, tem sido a segunda casa do Warung. "Não existe um lugar, com natureza em volta, que represente tanto a atmosfera e energia do club", comenta Luis Gustavo Zagonel, sócio-diretor do festival.