Quem nunca teve uma “Cilada Preferida” preferida, hein! Após o sucesso dos outros seis lançamentos do DVD “Loubet 10 Anos”, são eles: “O Que Acontece Na Roça, Fica Na Roça” feat. Ana Castela, “Imprevisto” com Murilo Huff, “Te Amo Atrasado” ao lado de Clayton e Romário, “Colo de Sela” dividindo a voz com Luan Pereira, “Revizinha na Fazenda” feat. UsAgroBoy, e “Pena Que Trai”, hoje, o cantor apresenta ao público a sétima canção inédita. O single “Cilada Preferida”, fez estreia na madrugada desta sexta-feira (5), em todos os streamings de música.

Composta por Thales Belchior, a música expressa aquele sentimento de amar uma pessoa que só vacila. “Essa música é muito boa, temos certeza que o público vai abraçar muito. É aquela letra que todos se identificam, vai render muito. Quem não tem uma história com uma cilada preferida?”, comenta Loubet.