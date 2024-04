Divulgação Banda Fuze





A banda Fuze, destaque da nova geração do rock, lança seu mais novo single de trabalho "Vendo o Mundo do Topo", em parceria com Laura Schadeck. A música, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (05), marca a primeira canção do segundo álbum de estúdio da banda.

Segundo os artistas, desenvolver a faixa foi um processo muito natural, principalmente pela mensagem de positividade que ela traz. “Foi uma das mais fáceis de fazer. Ela fala muito sobre se jogar na vida, seja pela sua juventude, seja pelo seu entusiasmo em viver a vida, seja pela sua crença na sua verdade independente dos desafios”, afirma Pedro Novaes, baterista da banda.

O refrão da canção é como um grito de liberdade, expressando a ideia de que é melhor viver a vida e correr riscos do que reprimir por medo do desconhecido. “A gente não precisa se arrepender / O que é a vida se não pra viver? / Engole o choro / Vendo o mundo do topo / Só não me deixa esquecer”, diz a letra.

A banda revela que a ideia de convidar a Laura surgiu de uma admiração que tinham pelo trabalho da artista. No primeiro momento, já criaram uma sintonia muito especial com a cantora, o que colaborou muito para o resultado da faixa. “Conhecemos a Laura pela internet, curtimos a vibe, já estávamos querendo nos conectar com artistas que tem um som que comunica com o nosso, que também fervilha esse movimento do novo rock. Conversamos pelo Instagram, um dia fizemos uma grande jam no nosso estúdio e convidamos ela. O primeiro contato foi incrível, e abriu as portas pra gente se encontrar mais vezes e inevitavelmente veio a ideia de compor junto. Quando bate o santo bate, não tem jeito, o resultado é ouro”, conta Felipe

Além da música, "Vendo o Mundo do Topo" também ganhou um visualizer, que promete envolver ainda mais o público. Para Laura, a principal intenção dessa produção é trazer essa mensagem de liberdade. “‘Vendo o mundo do Topo’ fala de se arriscar, se permitir. É uma música jovem cantada por jovens que dão a vida pelos sonhos, é nítido que estávamos nos divertindo no visualizer e eu espero que o público se sinta à vontade pra se divertir conosco”, declarou a cantora.