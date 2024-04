Divulgação Paulo Ricardo celebra 30 anos de trajetória na música brasileira





A programação cultural da capital cearense, Fortaleza, destaca no próximo dia 20 de abril, o Rock Brasil, com apresentação do cantor Paulo Ricardo e a banda Barão Vermelho. Os shows acontecerão no RioMar Fortaleza e farão homenagem ao rock nacional via um passeio musical pela história do estilo no Brasil.



Paulo Ricardo performa um show de celebração de mais de 30 anos de carreira com todos os seus grandes sucessos, tanto no RPM quanto solo, no show "Rock Popular’. O músico, ainda, homenageia o rock nacional com clássicos que marcaram as últimas décadas, de Raul Seixas a Cazuza passando por Legião Urbana e Lulu Santos mas também trazendo novidades e esbanjando energia e vitalidade com o seu novo hit "Herói Made in Brazil

O Barão Vermelho celebra os 40 anos de carreira da banda. O quarteto, composto por Rodrigo Suricato, Fernando Magalhães ,Guto Goffi e Maurício Barros brindará o público com espetáculo marcado pelos seus tradicionais solos de guitarra e hits que estão gravados na memória afetiva de várias gerações. Um show para todo mundo cantar junto, do início ao fim.

Os ingressos já estão à venda no Studio Gallery Tattoo (RioMar Kennedy e Fortaleza) e também no site bilheteria digital com valores a partir de R$120,00.