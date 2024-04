Reprodução Cantor conquista o Brasil e, hoje, é um dos principais nomes da música brasileira





Um dos artistas de destaque da cena musical brasileira, Gusttavo Lima comemora seus 15 anos de trajetória musical, no palco da Uzna Sorocabana, com única apresentação neste sábado (6), onde o público poderá conferir o show ‘Paraíso Particular’, inspirado no DVD que foi gravado no ano passado e leva o mesmo nome.

O DVD, composto por 22 faixas, traz músicas que já caíram no gosto dos fãs, como ‘’30 cadeados’ e ‘Não posso Falar’. Bruno e Marrone, Simone Mendes e Murilo Huff fazem participações no álbum de sucesso produzido pelo do artista.

O artista está na estrada há 15 anos e ganhou o título de ‘Embaixador’ em 2017, após participação na Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos, quando foi o embaixador da festa. Gusttavo estourou no cenário musical no ano de 2009, com a música ‘Balada’, que fez parte do primeiro álbum solo do cantor.

A música virou um hit, alcançando a terceira posição da Billboard Brasil e estourando em outros países como Holanda, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França e Suécia. A última turnê do cantor, ‘Buteco’, percorreu 11 cidades no ano passado e atraiu mais de 350 mil fãs.