Divulgação Pagodeiros do grupo Vou Zoar anunciam novo clipe musical





O grupo de pagode Vou Zuar lança nesta quinta-feira (4), o clipe da música “Só É Feliz Quem Tem”. Com cenários encantadores que passam por Portugal e Holanda, o vídeo exalta a amizade entre os niteroienses Carlos Viera, Thiago Paiva, Bruno Paiva, Brenno Souza e Vitor Naegele, que se tonaram amigos para ‘Zuar’ e lutar também, como destaca a letra da canção que estará disponível também nas plataformas de áudio, um pouquinho antes, no dia anterior.

“A música ‘Só É Feliz Quem Tem’ fala sobre amizade verdadeira e sobre lutar pelos seus sonhos. Conseguir fazer a nossa primeira turnê internacional foi a realização de algo que por muito tempo sonhamos juntos, e por isso achamos que a mensagem da música iria combinar com tudo que vivemos nessa viagem”, conta Brenno.

A composição assinada por Miguel BD, é mais um projeto da VZ Produções em parceria com a GH Music Produtora, e chega com grande aposta de sucesso do pagode em 2024. “Essa música que tem uma mensagem linda, além de carregar uma energia única. Por isso, achamos que muitas pessoas podem se identificar. É para ouvir e lembrar daquele amigo que sempre esteve com você, pra tudo e a qualquer momento. Estamos com bastantes expectativas!”, conclui Brenno.