Divulgação Dupla soma mais de 7 milhões de ouvintes mensais na plataforma





A dupla George Henrique & Rodrigo alcança uma marca histórica após o lançamento do novo single “Resquícios”. Os irmãos passaram a contar com quatro músicas no Top 200 do Spotify e além de “Resquícios”, “Beijo Equivocado”, “Vai Lá Em Casa Hoje”, e “Seu Oposto”, estão no ranking de músicas mais ouvidas do país.

Composta por Elcio di Carvalho, Felipe Viana, Matheus di Pádua e Victor Reis, além de contar com os arranjos de Junior Melo e Rudnei Martins, o single “Resquícios” já ultrapassou os 4 milhões de views no Youtube. A canção resgata a melodia romântica, característica da dupla, em uma letra que discute o fim de uma relação que ainda traz muitas recordações.

George Henrique & Rodrigo colecionam sucessos, e com 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e 1 bilhão de visualizações no Youtube, são uma das principais duplas sertanejas do país.