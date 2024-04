Divulgação Ananda Paixão explora a cultura baiana no videoclipe de “Deixa em Offline"





A cantora e compositora pernambucana Ananda Paixão apresentou ao público, nesta terça-feira (2), o videoclipe do single “Deixa em Offline“, faixa que integra seu primeiro EP, "Mabuia". A produção audiovisual pode ser conferida no canal do YouTube.

Com uma melodia leve e dançante, "Deixa em Offline" narra a história de um amor livre e sem rótulos, vivido em segredo por duas pessoas que se atraem e se desejam. A letra da composição retrata um relacionamento sem cobranças ou expectativas, onde o foco é aproveitar o momento presente. A canção é para quem prefere um lance escondido. Essa faixa narra a história de um amor que é gostoso por ser sem compromisso”, diz a artista.

“Não pode falar pra ninguém / Cê sabe que esse é o nosso segredo / Eu quero ir com vc mais além / O que ninguém sabe, ninguém estraga o perfeito / Tudo a minha volta / Me lembra você / Sempre to de volta / Sem ninguém saber” , canta Ananda nos versos.

A escolha da Bahia como locação para as filmagens do videoclipe não foi por acaso. A artista, que possui uma forte ligação com o estado, encontrou no destino a inspiração perfeita para traduzir a essência de "Deixa em Offline". Com um estética bem alegre e de muitas cores, a cantora explora a beleza, a arte e a cultura das ruas baianas.

Confira o clipe: