Divulgação Influenciador começou no meio digital em 2013





O primeiro vídeo publicado pelo ainda José Vinicius foi em agosto de 2013, quando tinha apenas 11 anos de idade. No começo, o jovem fez de tudo um pouco, para tentar aproveitar o que estava em alta na época. Vídeos de jogos, encabeçado pela onda de Minecraft, desafios, finanças e estudos foram algumas das tentativas frustradas que desencadearam diversas desistências ao longo da sua jornada no meio digital.

No entanto, o gaúcho sempre acabava voltando para o Youtube quase como um chamado do universo. Hoje conhecido como Josvi, com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal e mais de 230 milhões de visualizações, ele produz conteúdo com desafios educativos e conta um pouco do ponto de virada da sua carreira.

“Tentei criar conteúdo em inglês e até consegui uma base de inscritos com algumas visualizações, mas me incomodava muito saber que a minha família não conseguia assistir meus vídeos por não saberem inglês. Após alguns meses criando vídeos em inglês, em agosto, publiquei um vídeo no TikTok que, por conta da geolocalização deles, mesmo sendo em inglês, o vídeo foi entregue para brasileiros, e surpreendentemente esse vídeo viralizou! Então, decidi tentar recriar o vídeo, só que dessa vez em português. Acabou que em poucos dias chegou a três milhões de visualizações. Criei um canal novo no youtube e, fazendo esses vídeos, cheguei em 100 mil inscritos e 30 milhões de views no primeiro mês, e desde então foi uma bola de neve. Dez meses depois, o canal chegou a 1 milhão de inscritos e realizei meu sonho de criança de ter a placa dourada”, conta.

No Youtube, Josvi mantém como foco o conteúdo de seu canal em vídeos curtos com desafios e curiosidades. Em um deles, por exemplo, o youtuber descobre o número de pontos necessários para preencher uma folha de caderno; este post bateu a marca de 13 milhões de acessos na plataforma. Em outro viral com mais de 20 milhões de views, o influenciador aprende a atirar palitos de dente como se fossem dardos.

Apesar dos números impressionantes, ele revela que não se considera consolidado na internet, por isso, cursa Publicidade e Propagando na UNIVALI de Itajaí, em Santa Catarina. Natural de Osório no Rio Grande do Sul e atualmente morando em Itapema, no mesmo estado em que cursa a faculdade, o criador de conteúdo diz que a grande virada de chave na sua carreira digital foi na primeira vez em que foi reconhecido por um inscrito na rua: “Só nesse momento comecei a ter noção do impacto que meus vídeos podem causar”.

Aos 22 anos, José enfrentou mais desafios para além das tentativas frustradas no início da sua trajetória na web. O estudante aponta a autossabotagem, desmotivação e a falta de pessoas para conversar sobre criação de conteúdo como uns dos maiores vilões da sua caminhada. No entanto, a grande ironia se dá quando o influenciador conta o maior de todos os obstáculos: “É a timidez, sou uma pessoa tímida e gostaria de fazer mais vídeos fora de casa, eventualmente falando com as pessoas, mas tenho vergonha. Quero melhorar isso”.

O influenciador revela metas e ressalta o desejo de focar em conteúdos maiores, remando contra a onda de vídeos curtos, estabelecida no algoritmo atual das redes sociais: “Aumentar a produção de focar 99% do meu conteúdo nos vídeos longos, porque é minha paixão original. É o tipo de conteúdo que eu realmente me sinto feliz fazendo e percebo um impacto mais significativo nos espectadores. Pois, por mais que possa parecer remar contra a maré, essa atitude será de seguir um futuro do qual consigo me ver tendo orgulho, e talvez até mesmo colecionar histórias para contar aos netos daqui uns 40, 50 anos", finaliza.