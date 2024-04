Divulgação Roberto Carlos





"Quem é rei não perde a majestade". E assim, Roberto Carlos confirma para o próximo dia 19 de abril, em São Paulo, o show de lançamento da turnê 2024. Com título de "Eu Ofereço Flores", o ídolo da música brasileira fará apresentação inaugural do espaço Mercado Pago Hall, que marca a inauguração da Mercado Livre Arena Pacaembu.

Com 63 álbuns lançados em seu Brasil, o rei tem sua carreira pautada em lançamentos simultâneos em português e espanhol desde a década de 1960, além de inúmeros outros sucessos em diferentes idiomas. No show de aniversário, o artista, que lançou recentemente o EP “Eu Ofereço Flores”, lança o show de sua turnê que apresentará ao público muitos sucessos de sua carreira.

Em 2024, Roberto Carlos tem muito a comemorar e festejar, como por exemplo, os 50 anos de seu especial de final de ano, exibido pela Rede Globo. Neste ano, o rei também se prepara para novas turnês pela Europa e pelos EUA, país que o colocou no ranking da Global Concert Pulse, como um dos 30 artistas de maior público naquele país, ao lado de nomes como Elton John, Cher e o grupo de rock Kiss.

Compondo tanto sozinho, quanto ao lado do parceiro Erasmo Carlos, Roberto Carlos consolidou um gênero musical que consegue ser elaborado e simples, refinado e objetivo, fazendo do seu estilo único no país e no mundo.

Os ingressos para a apresentação variam entre R$ 400 e R$ 1.350. O novo espaço para shows na capital paulistana terá capacidade para 3 mil pessoas.