Divulgação Nilson Neto mostra seu lado romântico com novo hit "Lua"





O cantor Nilson Neto que conquistou o público com um estilo mais dançante surpreende os fãs em seu novo hit, “Lua”, canção repleta de romantismo. A inspiração para composição da música surgiu de um desejo do jovem em homenagear os astros celestes.

"Sempre tive a pretensão em lançar algo sobre o Sol e a Lua e tenho outras músicas com esses temas, mas nenhuma delas me chamou sentimentalmente como 'Lua' que surgiu em meu coração de um dia para outro", comenta Nilson.

Com uma melodia simples, mas cativante, e uma composição que transborda nostalgia, a canção se destaca para Nilson como uma música que parece completa em todos os aspectos. A música tem produção e arranjos assinados por Marcos Buzzo, que não somente expressa na letra sua paixão pela música, mas também uma jornada emocional que ele compartilha com seu público.

A faixa ganhou um clipe que segue na mesma linha. Dirigido por Will Santos, o clipe se passa em uma atmosfera sob a luz do luar, Nilson com figurino assinado por Maris Tavares, além de uma violinista dando ainda mais o clima de romantismo que a canção pede. Ao final, uma jovem adentra à cena e protagoniza uma cena digna de filmes da sessão da tarde.