Rodolfo Magalhães/ Divulgação Luan Santana e Kevin O Chris





Luan Santana e Kevin O Chris lançaram na última quinta-feira (28), o novo hit “Pega Escandaloso”, em todas as plataformas digitais. Nesta segunda-feira (1) a dupla de artistas conferiu a apresentação para o público do videoclipe pelo YouTube. O encontro entre o sertanejo e o funkeiro se repete após o sucesso de “Deja Vu”, canção que alcançou o 1º lugar no Brasil.

A faixa composta por Kaique Kef, Lucas Ing, Matheus Costa, Hugo Silva e pelo próprio Kevin O Chris, surpreendeu críticos e especialistas musicais, antes mesmo do seu lançamento oficial.

Com arranjo, bateria, baixo, guitarra, violão, piano, percussão e bateria eletrônica assinados por Lucas Santos, a nova promessa de hit tem mais bateria eletrônica executada por Kevin O Chris. Os efeitos especiais e a mixagem são de Leandro Gonçalves, que também reforça os teclados.