João Bosco & Gabriel falam sobre EP1 de projeto audiovisual





A dupla João Bosco & Gabriel divulgou na última quinta-feira (28), o EP1 do projeto “DNA”. O trabalho pode ser conferido em áudio em todas as plataformas digitais, assim como os vídeos no canal oficial da dupla no YouTube, incluindo o single “Arena”, em colaboração com a dupla Léo & Raphael.

“Estamos muito animados com este lançamento. Este é um projeto muito importante para a nossa carreira e apostamos demais nas músicas”, comenta João Bosco. “Escolhemos as faixas de acordo com a nossa equipe e esperamos que o público abrace como a gente”, completa o artista.



Composta por Simini, Clebinho, Daniel DC e Victor Reis, “Arena” é a aposta da dupla para este primeiro momento. “Assim que escutamos esta música pela primeira vez, sabíamos que Léo & Raphael eram os nomes perfeitos, pois eles têm toda a história com o rodeio e pecuária. Também são uma inspiração para a dupla e foi incrível dividir a música com eles”, diz Gabriel.

João Bosco & Gabriel completaram as inéditas deste primeiro EP com "Colo de Mesa" e "Essa Morena". Além disso, a primeira parte deste trabalho conta com duas músicas já conhecidas pelo público: "Trenzin", em parceria com MC Jacaré, que já ultrapassou a marca de 3,1 milhões de views, e "Vestido no Limite", ao lado de Kadu Martins, que atualmente tem mais de 3,4 milhões de visualizações. Os números mostram o sucesso e o alcance do trabalho de João Bosco & Gabriel.

O audiovisual “DNA” foi registrado em Goiânia, no final de setembro de 2023, e passou a ser um divisor na carreira dos artistas, já que conta com um repertório diversificado, com faixas contagiantes e uma energia única. João Bosco & Gabriel ainda divulgarão outras sete faixas e festa com Cléber & Cauan e Felipe & Rodrigo.