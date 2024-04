Divulgação Dupla Fernando & Sorocaba





Os sertanejos Fernando & Sorocaba chegam ao município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com o Churrasco On Fire. O evento que destaca show dos artistas e um open churrasco está confirmado para o próximo dia 7 de abril, no Shopping Pátio Mix.

O Open Churras Premium será um verdadeiro espetáculo gastronômico, com o oferecimento para o público de uma variedade de cortes de carnes, como a picanha, a costela, o brisket e os hambúrgueres gourmet, além de muitas outras opções irresistíveis.

A gastronomia do Churrasco On Fire conquistará os paladares mais exigentes e criará um ambiente descontraído e festivo, perfeito para compartilhar momentos especiais com amigos e familiares.



A máquina de churrasco, uma impressionante carreta gourmet com mais de 22 metros de comprimento, será uma atração exclusiva e especialmente criada para o Churrasco On Fire.

Durante o show, a carreta se transformará em um palco, onde Sorocaba aparecerá de surpresa para uma performance única. Fernando trará diversão e interatividade ao público, tendo um momento especial no palco para cantar e dançar junto aos fãs, com as músicas que estão viralizando no TikTok, garantindo uma atmosfera única e muito animada.

Para uma experiência mais imersiva, o Churrasco On Fire apresenta um palco em formato de "T" e uma extensa plataforma, proporcionando uma imersão total dos participantes. Com uma estrutura monumental, incluindo um palco grandioso, painéis de LED e cenografia personalizada, o evento promete uma experiência extraordinária.

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, o Churrasco On Fire Itaguaí promete ser um evento único, que une música de qualidade, gastronomia e experiências exclusivas para o público. Não perca essa oportunidade de viver momentos memoráveis com Fernando e Sorocaba.