Divulgação Ação social entregou 220 kits de chocolate às crianças carentes de Bragança





A influenciadora digital Adriana Muller, esposa do meia atacante Lincoln Henrique, do Red Bull Bragantino, que recentemente passou a residir na cidade de Bragança Paulista, em gratidão à acolhida e ao reconhecimento dos torcedores ao marido, decidiu pelo trabalho benevolente e ajudar ao próximo. Juntos, fundaram a ONG Craque Pela Vida, que assiste crianças carentes com incentivo pela escolha do esporte futebolístico.

Em celebração a Páscoa, Adriana visitou no último sábado (30), uma escola de futebol carente da região e para alegria da criançada fez a entrega de kits de chocolate e lanches, além de conversar com os jovens carentes. A maneira encontrada pela influenciadora contribui para a conquista de muitos sorrisos e, ainda, nos próximos dias todos terão uniformes da escolinha de futebol, que serão buscados pela influenciadora através de doações.

"Meu intuito nunca foi a aparição pública. Sempre lutei pelas causas em prol das crianças, pois sei que muitas pessoas com boas condições financeiras, como a minha, não se importam com a situação vivida pelo próximo e mal sabem que muitas crianças passam fome diariamente. Sei que não vou mudar o mundo, mas o pouco que já faço sei que posso fazer a diferença. E eu clamo para todos aqueles que de alguma maneira tocarem em vossos corações, comecem a ajudar essas crianças que serão o futuro da nossa nação. Vamos criar oportunidades para essas crianças", comenta Adriana Müller que conta com apoio do marido, familiares e amigos e na data fez a alegria de mais de 220 crianças que foram beneficiadas com a ação social.