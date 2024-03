Divulgação Bacalhau reina no espaço português do Vila Don Patto





O Bacalhau, peixe caracterizado pela alta quantidade de sal, simplesmente, é o astro-rei das festividades da Semana Santa. Durante os festejos, o consumo da iguaria oriunda do Mediterrâneo, além de destacar o consumo saudável e transportado e servida à mesa como principal substituição às carnes vermelhas.

Na Vila Don Patto, complexo de lazer e entretenimento que compõe o Roteiro do Vinho, localizado na cidade de São Roque, a cozinha portuguesa se consagra como a mais disputada entre as etnias gastronômicas sugeridas aos visitantes do complexo. Com capacidade estimada para 250 pessoas, o Vila Don Patto Restaurante Português, simboliza não somente as tradições mantidas pelo empresário Túlio Patto, quarta geração de uma família lusitana que chegou no Brasil no final do século XIX, onde mantém valorizada os aromas e sabores da Terra de Camões.

Em lascas, postas, fatiados, refogados ou assados, o bom e velho Bacalhau é servido com variedade e diversidade em mais de 80% das elaborações presentes no menu. “Convidamos nossos visitantes para uma experiência de sabores, conduzida desde as receitas tradicionais às inovadoras criações elaboradas por nosso experiente chef consultor", explica o empresário que destaca o Pastel de Bacalhau, Pizza de Bacalhau com catupiry, Bacalhau na Telha, Arroz com Bacalhau e Mariscos, além do consagrado Bacalhau à Portuguesa.

Para os mais exigentes, o espaço sugere o Bacalhau Imperial e o Bacalhau às Natas. E não paramos por aí: o Vila Don Patto também apresenta pratos exclusivos, como o "Bacalhau do Chef Patto", "Bacalhau Don Patto" e o inovador "Bacalhau no Pão Português", que passou a aguçar os mais sofisticados paladares dos visitantes do espaço.

Com atendimento nos horários de almoço e jantar, o Vila Don Patto Restaurante Português passou a ser um endereço obrigatório tanto dos residentes, quanto dos visitantes que passeiam pela chamada Rota do Vinho, da cidade de São Roque, município a 90 minutos da capital paulista.