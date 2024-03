Divulgação Aniversariante, apaixonado por forró, destaca line-up especial com estilo musical





Luiz Plínio chega a casa dos 30 anos e celebrará com festão nesta quarta-feira (27), onde reunirá amigos e familiares, em Aracaju (SE). O stylist das famosas escolheu a sua cidade natal para celebrar a chegada da sua nova primavera.

Nordestino e apaixonado por forró criou um line-up com Jenny Lins, que é uma banda que lembra a infância do aniversariante, e Marcelo Lacerda, completa o time de atrações. Os convidados do evento receberão um abadá personalizado para comparecer à festança.

Plínio já foi responsável pelos looks de uma lista extensa de famosas como Maiara e Maraisa, Munik Nunes, Giullia Buscacio, Lexa, Marthina Brandt, Mari Fernandez, Mileide Mihaile, Solange Almeida e outras personalidades.