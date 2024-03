Divulgação Simone Mendes volta a capital paulista para delírio dos fãs da cidade





Simone Mendes, cantora de destaque na cena musical, após sua turnê internacional e o lançamento do novo projeto “Cantando Sua História”, retorna à cidade de São Paulo, onde o público poderá conferir única apresentação no próximo dia 5 de março, no Villa Country, na zona oeste da cidade.

Simone acumula conquistas impressionantes em sua carreira solo. A faixa “Erro Gostoso”, do projeto anterior "Cintilante", conquistou as categorias de Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no prêmio Multishow do ano passado, e música do ano, no Melhores do Ano de 2023, além de completar um ano consecutivo no Top 50 do Spotify Brasil.

Em sua primeira turnê internacional solo, realizada no último mês de fevereiro, conquistou o público da Inglaterra, Irlanda, Suíça e Portugal. Na terra de fado, a cantora recebeu o disco de platina pelo sucesso de “Erro Gostoso” no país.

Para a apresentação anunciada em São Paulo, Simone destaca no repertório grandes sucessos da carreira solo, e também novidades, com canções, como “Dois Tristes”, do mais recente projeto “Cantando Sua História”, lançado no final de fevereiro.