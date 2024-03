Alisson Demetrio/Divulgação Em noite de festa na capital Goiânia, cantora celebra aniversário e grava seu primeiro DVD





O clima chuvoso e o friozinho na cidade de Goiânia (GO), na noite desta terça-feira (26), não foram impeditivos para amigos, familiares, convidados e público em geral aplaudirem a cantora Marília Tavares, que escolheu o imponente espaço Oscar Niemeyer, para a gravação de seu primeiro DVD, nomeado "Maturidade". O título do novo projeto mapeia a trajetória da jovem que deu seus primeiros passos vocais aos 4 anos de idade, conquistou o país aos 13 anos, quando participou do The Voice Kids, reality apresentado pela Rede Globo e arrasta multidões agora com seus 18 anos de idade, nova primavera celebrada na mesma data da gravação.

Em conversa com a coluna do iG Gente, a cantora reafirmou que o momento era a concretização de um sonho. "Nem parece que o DVD será gravado nesta noite. Quando me dei conta já faltavam somente dois dias para a realização desse sonho. Tive muita ansiedade nos últimos tempos, mas posso dizer que estou mais tranquila. E quero subir ao palco para esse encontro com público e concretizar esse lindo projeto", disse Marília minutos antes de sua entrada em cena.

Questionada sobre o título do projeto e como ela atinge essa nova fase, Marília Tavares, não revela: "Não vou mentir, pois não adquire toda essa maturidade (risos). Mas avalio que isso venha com o passar do tempo e não de uma hora para outra."

Sobre os aprendizados dentro do meio artístico que traz para sua nova fase do viver, a jovem afirma e pontua àqueles que também querem vencer em suas trajetórias, que nunca deixem de acreditar em si próprio. "Uma lição importante que aprendi e, hoje, posso deixar como dica para quem está chegando nessa estrada musical, é que nunca desistam dos seus sonhos ou se deixem levar por comentários alheios. Sempre acredite em você, no seu talento, pois isso é o mais importante. Ouvir os outros pode deixar entrar picuinhas ou caraminholas na cabeça que podem estragar uma jornada", finaliza.

3,2,1... Gravando!

Com execução do escritório musical Duettos, sob responsabilidade do empresário Toninho Duettos, que faz a gestão da carreira da cantora, "Maturidade", inicialmente, teria 18 faixas, mas teve o acréscimo de duas canções, sendo entregue com 20 músicas.

Após receber jornalistas e formadores de opinião, além de famosos e celebridades que estiveram presente na noite de festa, Marília subiu ao palco onde recebeu o carinho dos fãs presentes. Inicialmente pareceu tímida, mas após as duas ou três canções mostrou que, realmente, estava em casa e fez o que sabe: cantar!

A produção do palco e cenografia teve assinatura de Fábio Lopes, anfitrião da Agência Hit, especializada em shows, marketing e eventos em geral. Diferente de muitos shows, onde a pirofagia e vídeos marcam presença, Lopes pareceu ter optado pelo tradicional, onde o trabalho principal de iluminação com cores alternadas. Uma proposta que deu elegância para ocasião e não os holofotes da dona da festa. Aliás, o figurino de Marília merece destaque, pois a jovem mostrou "Maturidade", ao vestir dois looks, vestidos longuetes pretos, com brilho e corte alongado nas pernas.

Após quase três horas de duração o público os aplausos ecoavam no espaço escolhido para o grande momento memorável da artista.

Bons negócios

No Camarote Duettos esteve concentrada a "nata do mundo musical", especialmente, produtores de eventos e contratantes do show business nacional e internacional. Pelas rodas de conversas foi possível notar a satisfação de muitos presentes que elogiaram o trabalho da jovem cantora. Além da voz, a presença de palco e simpatia foram comentadas.

Também no regresso dos convidados para seus hotéis, contratantes já pensavam em datas para contratação da artista em eventos em cidades conhecidas do Nordeste, como João Pessoa e Fortaleza. De fato, trata-se de um resultado marcado pelo trabalho de uma enorme equipe que atua em conjunto com Marília Mendonça.