Divulgação Cantor comenta sobre trabalho realizado em seu novo projeto





O cantor Jotta R confirma para esta quinta-feira (27), o lançamento de seu EP intitulado "Deixa Acontecer", onde o jovem destaca faixas de sucesso como "Esquece o Que a Gente Viveu”, “Quantas Histórias”, “Fica Comigo Amor” e “Uma Noite de Crime”.

O single, que será posto em rotação também na versão clipe, é uma prévia do projeto, com participações especiais de nomes como Kevin O Chris, Lima e Prin$e. Serão cinco músicas interligadas que remete ao público a uma jornada audiovisual que transborda estilo e substância, uma aventura pop emoldurada com Afrobeat, R&B e Reggaeton. O EP Visual estará disponível nas plataformas digitais logo em seguida, a partir de 11 de abril.

“O projeto tem um significado muito forte e importante pra mim, porque como eu vim do R&B tenho muita melodia e um perfil de músicas para sentir. Essa é uma vibe que eu gosto muito, inclusive! Mas nesse EP saio um pouco da minha ‘Zona de Conforto’, fazendo uma mistura desse meu estilo, com uma batida, que é o reggaeton junto com o afrobeat, o que resultou em algo muito diferente do que costumamos ver na indústria musical brasileira e que acredito que o público vai gostar muito!”, aposta Jotta R.

“Estou ansioso! Foram mais ou menos seis meses de trabalho e muita dedicação, então estamos muito confiantes também. É um projeto que provoca o envolvimento, você ouve a música, assiste os clipes e sente vontade de estar ali com a gente e desvendar tudo o que está acontecendo”, finaliza.