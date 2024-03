Divulgação Influenciadora, mãe de três filhos, pontua momento importante da fase vivida pelos bebês





A influenciadora digital e mãe de três filhos, Laís Brito, desabafa sobre a conhecida fase da "Crise dos 4 meses", período marcado por intensas mudanças no desenvolvimento cognitivo dos bebês, que resultam em desafios significativos para pais e filhos.

Laís, que acumula uma vasta audiência nas redes sociais, aproveitou a oportunidade para compartilhar sua própria experiência e oferecer conselhos valiosos para outros pais que enfrentam ou se preparam para enfrentar o conhecido período.

"Do nascimento ao desenvolvimento infantil acontece com o bebê extraindo do ambiente as oportunidades para evoluir e ampliar sua complexidade por meio de suas experiências. Trata-se, portanto, do salto de uma etapa para outra mais complexa", explica a influenciadora.

Aos 4 meses, os bebês atingem marcos notáveis, como estender os bracinhos para pegar objetos, se sentar com suporte, rolar, emitir balbucios e gargalhadas, e uma crescente consciência do entorno. No entanto, essa fase também traz consigo alterações no padrão de sono, episódios intensos de choro, maior dificuldade em se acalmar e variações no apetite.

"Não é raro, também, observar um aumento no apego e variações no apetite", destaca Laís. "Todas essas modificações e novas sensações podem deixá-los mais instáveis, sensíveis e cansados", complementa.

A influenciadora tranquiliza os pais e destaca que, embora seja um período desafiador que pode desestabilizar a rotina, a fase é um sinal positivo do desenvolvimento dos filhos. "Geralmente, ela dura de uma semana a um mês, mas varia de acordo com diversos fatores", esclarece.

Laís Brito ressalta a importância de buscar ajuda profissional se as mudanças forem extremas ou persistirem, tanto para os bebês quanto para os cuidadores. "Se os pais sentirem que não estão bem, busquem ajuda. A depressão, seja materna ou paterna, também é um fator de risco para o desenvolvimento infantil", finaliza.