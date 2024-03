Divulgação Dupla viajará com projeto por diversas cidades brasileiras





A dupla Matheus e Kauan realiza na próxima sexta-feira (29), feriado nacional, o início da turnê "Praiou 2024" e a capital carioca foi a escolhida para ser o palco da primeira edição do ano. A partir das 14h, o complexo cultural Cidade das Artes será transformado, pela segunda vez, em uma verdadeira praia para receber um show de mais de três horas de duração, que também contará com as participações da dupla Felipe & Rodrigo e do cantor Mumuzinho.



Posteriormente, o projeto visitará São Paulo, Brasília, Pipa, entre outras cidades brasileiras. A sexta edição do projeto promete chegar mais completa no Rio de Janeiro e recheada de sucessos devido aos novos hits do EP 1 do DVD “Praiou”. Gravado no final de 2023, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o audiovisual contou com a presença de Luísa Sonza, Ludmilla, Maiara & Maraisa, Thiaguinho e Mc Livinho.

A primeira coletânea ficou disponível em janeiro nas plataformas de áudio e vídeo, e presenteou os amantes do sertanejo com as faixas “Não Recomendo”, “Não Sirvo”, em parceria com Luísa Sonza, “Pega Na Mão da Festa”, “Próximas Ficadas”, “Toda Vez Menos Hoje” e “Sacada de Gênio”, que juntas já ultrapassam 100 milhões de streams.



O projeto surgiu com o propósito de levar o clima de praia a diferentes cidades de forma única, proporcionando uma experiência inédita para os fãs vibrarem com Matheus e Kauan e todos os seus maiores sucessos.