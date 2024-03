Divulgação Ator faz rápida passagem pelo Brasil durante o feriado de Páscoa





A visita do ator turco Can Yaman está confirmada para o próximo dia 30 de março, em São Paulo, onde participa de um encontro com os fãs. O evento acontece na casa de shows Audio Club, em noite de festa e muita diversão. Além desse encontro, o ator também conta com outras agendas pela cidade, incluindo uma visita especial a crianças e adolescentes em tratamento oncológico, através da Associação Can Yaman for Children.



Can Yaman, que supera a marca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, já conta muitos fãs no Brasil, fortalecendo ainda mais o número de admiradores com a estreia de Sr. Errado (Bay Yanlış), na Globoplay, uma de suas novelas turcas de sucesso. A novela chegou à plataforma em junho de 2023, chegando ao Top 10 por semanas decorrentes. Especula-se que mais duas séries do ator estão para estrear no Brasil em 2024.

Em novembro de 2023, Can Yaman deu sinais de que estaria com os olhos voltados para o Brasil, ao postar stories, em sua rede social, depois de receber uma homenagem de aniversário do fandom brasileiro nos telões da famosa Times Square, o que levou a legião de fãs brasileiras à loucura.