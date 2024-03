Divulgação Artista lança projeto iniciado no período da pandemia da covid-19





A cantora e compositora Ananda Paixão confirma para a próxima sexta-feira (29), o lançamento de seu primeiro EP intitulado "Mabuia". As três faixas autorais que compõem o projeto, "Mabuia", "Só por essa Noite" e "Deixa em Off-line" revelam um lado mais profundo da artista, ao explorar temas como fé, conexão com a natureza e a busca por leveza.

Composto durante o período da pandemia do covid-19, o projeto marca uma nova fase na carreira da artista. As canções foram escritas em momentos distintos e trazem um novo caminho em comparação às canções anteriores que veio lançando em sua carreira.

“Escrevi essas canções no período de pandemia. Nesta época, senti que precisava falar de fé, então escrevi ‘Mabuia’ na beira de uma praia deserta na Bahia e as outras duas saíram do primeiro camping que fiz na minha vida como cantora. Como as três pra mim conversam entre si e são músicas atuais, resolvi lançá-las em conjunto”, comenta a artista.

Ananda revela que nesta produção, segue cantando e produzindo músicas animadas, dançantes, com toques do Nordeste, já que isso faz parte de sua essência, mas agora traz um toque ainda mais especial. “Acho que esse trabalho é importante para as pessoas conhecerem um outro lado meu como cantora e como compositora, um lado mais profundo talvez que vai ser explorado mais na frente num futuro álbum. Então, resolvi introduzir agora!”, finaliza.